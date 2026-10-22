இன்று இனிதாக: திருவள்ளூர்

ADDED : அக் 19, 2026 05:52 PM
விஸ்வரூப தரிசனம்
வீரராகவர் கோவில், தேரடி, திருவள்ளூர். விஸ்வரூப தரிசனம் – காலை 6:00 மணி.
லலிதா சகஸ்ரநாமம்
லலிதாம்பிகை சமேத காமேஸ்வரர் கோவில், புதிய திருப்பாச்சூர். லலிதா சகஸ்ரநாமம் – காலை 10:30 மணி.
நித்ய பூஜை
ராகவேந்திரா க்ரந்த்லயா, நெய்வேலி, பூண்டி. நிர்மால்ய அபிஷேகம் – காலை 6:00 மணி, பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் – காலை 9:00 மணி, கனகாபிஷேகம் – மதியம் 12:30 மணி.
ஜெகந்நாத பெருமாள் கோவில், திருமழிசை. திருவாராதனம், காலசந்தி – காலை 8:00 மணி. புஷ்ப புறப்பாடு – மாலை 6:00 மணி. திருவாராதனம் – இரவு 7:30 மணி.
வாசீஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பாச்சூர். திருப்பள்ளி எழுச்சி – காலை 6:30 மணி. காலசந்தி பூஜை – காலை 7:30 மணி. உச்சி கால பூஜை – நண்பகல் 11:00 மணி. சாயரட்சை பூஜை – மாலை 4:30 மணி. அர்த்தசாம பூஜை – இரவு 7:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை – இரவு 7:00 மணி.
ஆரத்தி
ஆனந்த சாய்ராம் தியானக்கூடம், பெருமாள் செட்டி தெரு, திருவள்ளூர். ஆரத்தி – காலை 6:00 மணி, மதியம் 12:00 மணி, மாலை 6:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை
முருகன் கோவில், திருத்தணி. மூலவர் விஸ்வரூப தரிசனம் – காலை 6:00 மணி, காலசந்தி பூஜை – காலை 8:00 மணி, உச்சி கால பூஜை – மதியம் 12:00 மணி, சாயரட்சை பூஜை – மாலை 5:00 மணி, பள்ளியறை பூஜை – இரவு 8:45 மணி.
வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில், திருவாலங்காடு. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 7:30 மணி, உச்சி கால பூஜை – நண்பகல் 11:30 மணி, சாயரட்சை பூஜை – மாலை 4:30 மணி, பள்ளியறை பூஜை – இரவு 8:00 மணி.
காமாட்சி சமேத அகத்தீஸ்வர் கோவில், நாபளூர் கிராமம், திருத்தணி. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 7:30 மணி.
ருக்மணி சமேத வேணுகோபால சுவாமி கோவில், ராமகிருஷ்ணாபுரம் கிராமம், திருத்தணி. மூலவருக்கு சிறப்பு பூஜை – காலை 9:30 மணி.
சோளீஸ்வரர் கோவில், பேரம்பாக்கம். நரம்பு சம்பந்தமான நோய்க்கு சிறப்பு பூஜை – காலை 8:00 மணி.
நவராத்திரி திருவிழா
திரிபுரசுந்தரி சமேத தீர்த்தீஸ்வரர் கோவில், பஜார் வீதி, திருவள்ளூர். நவராத்திரி ஒன்பதாம் நாள், அம்பாளுக்கு சரஸ்வதி அலங்காரம் – மாலை 6:00 மணி.
ஏகாத்தம்மன் கோவில், கடம்பத்துார். 46ம் ஆண்டு நவராத்திரி திருவிழா. மூலவர் அலங்காரம் மாவுக்காப்பு – காலை 8:00 மணி. உற்சவர் ஸ்ரீசரஸ்வதி அலங்காரம் – இரவு 7:00 மணி.
திரிபுரசுந்தரி சமேத திரிபுராந்தக சுவாமி கோவில், கூவம். ஒன்பதாம் நாள் உற்சவம் – இரவு 7:00 மணி.
சிங்கீஸ்வரர் கோவில், மப்பேடு. ஸ்ரீசரஸ்வதி அலங்காரம் – இரவு 7:00 மணி.
அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில், புதுச்சத்திரம். சந்தனக் காப்பு அலங்காரம் – இரவு 7:00 மணி.