இன்று இனிதாக: திருவள்ளூர்

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 03:14 PM
விஸ்வரூப தரிசனம்
வீரராகவர் கோவில், தேரடி, திருவள்ளூர். விஸ்வரூப தரிசனம் – காலை 6:00 மணி.
குரு வழிபாடு
யோகஞான தட்சிணாமூர்த்தி பீடம், காக்களூர். குரு பகவானுக்கு பாலாபிஷேகம் – காலை 10:30 மணி. தீபாராதனை – மதியம் 11:30 மணி.
சங்கடகர சதுர்த்தி
வெற்றி விநாயகர் கோவில், செந்தமிழ் தெரு, அய்யனார் அவென்யூ, திருவள்ளூர். சங்கடஹர சதுர்த்தி பூஜை – மாலை 5:30 மணி.
சந்தான விநாயகர் கோவில், என்.ஜி.ஓ., காலனி, பூங்கா நகர், திருவள்ளூர். அபிஷேகம் – காலை 8:00 மணி.
சிவ விஷ்ணு கோவில், பூங்கா நகர், திருவள்ளூர். சீரடி சாய்பாபா அபிஷேகம் – காலை 10:00 மணி. செல்வ விநாயகருக்கு அபிஷேகம் – மாலை 5:30 மணி.
திரிபுர சுந்தரி சமேத தீர்த்தீஸ்வரர் கோவில், பஜார் வீதி, திருவள்ளூர். வரசித்தி விநாயகருக்கு அபிஷேகம் – மாலை 6:00 மணி.
வாலீஸ்வரர் கோவில், நத்தம் கிராமம், சோழவரம். காரிய சித்தி கணபதிக்கு சங்கட நிவாரண ஹோமம் – மாலை 4:30 மணி, மகா தீபாராதனை – மாலை 6:00 மணி.
வாசீஸ்வரர் கோவில், திருப்பாச்சூர், 11 விநாயகர் சபைக்கு அபிஷேகம் – மாலை 4:00 மணி, தீபாராதனை – மாலை 6:00 மணி.
தீபோத்சவம்
ராகவேந்திரா மடம், தெற்கு குளக்கரை தெரு, திருவள்ளூர். தீபோத்சவம் – இரவு 7:15 மணி.
நித்ய பூஜை
ராகவேந்திரா க்ரந்த்லயா, நெய்வேலி, பூண்டி. நிர்மால்ய அபிஷேகம் – காலை 6:00 மணி, பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் – காலை 9:00 மணி, கனகாபிஷேகம் – மதியம் 12:30 மணி.
ஜெகந்நாத பெருமாள் கோவில், திருமழிசை. திருவாராதனம், காலசந்தி – காலை 8:00 மணி. புஷ்ப புறப்பாடு – மாலை 6:00 மணி. திருவாராதனம் – இரவு 7:30 மணி.
வாசீஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பாச்சூர். திருப்பள்ளி எழுச்சி – காலை 6:30 மணி. காலசந்தி பூஜை – காலை 7:30 மணி. உச்சி கால பூஜை – நண்பகல் 11:00 மணி. சாயரட்சை பூஜை – மாலை 4:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை – இரவு 7:00 மணி. அர்த்தசாம பூஜை – இரவு 7:30 மணி.
ஆரத்தி
ஆனந்த சாய்ராம் தியானக் கூடம், பெருமாள் செட்டி தெரு, திருவள்ளூர். ஆரத்தி – காலை 6:00 மணி, மதியம் 12:00 மணி, மாலை 6:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.
சிறப்பு அபிேஷகம்
முருகன் கோவில், திருத்தணி. மூலவருக்கு காலசந்தி பூஜை – காலை 8:00 மணி, உச்சி கால பூஜை – மதியம் 12:00 மணி, சாயரட்சை பூஜை – மாலை 5:00 மணி, பள்ளியறை பூஜை – இரவு 8:45 மணி.
கோட்ட ஆறுமுக சுவாமி கோவில், நந்தி ஆற்றின் கரையோரம், திருத்தணி. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 8:00 மணி.
ஷீரடி சாய்பாபா கோவில், கே.ஜி.கண்டிகை மற்றும் தலையாரிதாங்கல், திருத்தணி. மூலவருக்கு பால் அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை – காலை 8:00 மணி, உச்சி கால பூஜை – மதியம் 12:00 மணி, மலர் அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை – மாலை 6:30 மணி.
தணிகாசலம்மன் கோவில், அக்கய்யநாயுடு சாலை, திருத்தணி. மூலவருக்கு சிறப்பு பூஜை – காலை 7:00 மணி.
வடாரண்யேஸ்வரர் சுவாமி கோவில், திருவாலங்காடு. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் – காலை 7:30 மணி, உச்சி கால பூஜை – நண்பகல் 11:30 மணி, சாய்ரட்சை பூஜை – மாலை 4:30 மணி, பள்ளியறை பூஜை – இரவு 8:00 மணி.
தொடர்புக்கு