/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ நாளைய மின் தடை:திருவள்ளூர்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:27 AM
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காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 வரை
ஆவடி: சிவசங்கரபுரம், ஜாக் நகர், குளக்கரை தெரு, சி.டி.எச்.சாலை, சரஸ்வதி நகர், அண் ணா நகர் 1 முதல் 4வது தெருக்கள் வரை, எம்.ஜி.ஆர்.நகர், நேரு நகர், வைஷ்ணவி நகர் 1 முதல் 10வது தெருக்கள் வரை, சாந்திபுரம், ஸ்ரீதேவி வைஷ்ணவி நகர் ஏ மற்றும் பி தெருக்கள், இந்திரா காந்தி நகர்.
பழைய வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, டி.ஆர்.ஆர். தெரு, நேதாஜி நகர், முருகப்பா பாலிடெக்னிக் கல்துாரி, செக் போஸ்ட், என்.எம்.சாலை, திருமலைராஜபுரம், நந்தவனம் மேட்டூர், கன்னிகாபுரம், நேரு பஜார், கஸ்துாரிபாய் நகர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.