﻿ நாளைய மின் தடை:திருவள்ளூர்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:54 AM
காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை
கடம்பத்துார் துணை மின் நிலையம்: கடம்பத்துார், பிரையாங்குப்பம், புதுமாவிலங்கை, எம்.ஜி.ஆர்., நகர், ஸ்ரீதேவிகுப்பம், செஞ்சி பானம்பாக்கம், மணவூர், விடையூர், ஆட்டுப்பாக்கம், பெரிய களக்காட்டூர், சின்ன களக்காட்டூர், சின்னம்மாபேட்டை அகரம், வெண்மனம்புதுார் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
பஞ்செட்டி துணை மின் நிலையம்: பஞ்செட்டி, தச்சூர், தச்சூர் கூட்டு சாலை, கீழ்மேனி, தாங்கல், பெரவள்ளூர், அழிஞ்சிவாக்கம், ஆண்டார்குப்பம், மாதவரம், கிருஷ்ணாபுரம், பொன்னேரி, பாலாஜி நகர், வேண்பாக்கம், திருவேங்கடபுரம், அனுப்பம்பட்டு, தேவதானம், இருளிப்பட்டு, அத்திப்பேடு, ஜனப்பன்சத்திரம், சாய்கிருபா நகர், ஜெகநாதபுரம் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
திருத்தணி துணை மின் நிலையம்: திருத்தணி நகரம், அகூர், பொன்பாடி, மத்துார், முருக்கம்பட்டு, கார்த்திகேயபுரம், சரஸ்வதி நகர், பெரியகடம்பூர், சின்னகடம்பூர், விநாயகபுரம், சீனிவாசபுரம், வேலஞ்சேரி, காசிநாதபுரம், மேதினாபுரம், சத்ரஞ்ஜெயபுரம் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.