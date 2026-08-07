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கிழிந்து தொங்கும் விளம்பர பேனர்கள்: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 'திக்... திக்...'

கிழிந்து தொங்கும் விளம்பர பேனர்கள்: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 'திக்... திக்...'

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:02 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:02 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM

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திருமழிசை: சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கிழிந்து தொங்கும் விளம்பர பேனர்களால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் ஏற்பட்டுள்ளது.

நெடுஞ்சாலை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதிகளில், விளம்பர பேனர் வைக்க தடை விதித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆனால், தற்போது சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையின் ஓரங்களில் திருமழிசை, நசரத்பேட்டை, வரதராஜபுரம், குத்தம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், உயரமான கட்டங்கள் மீது, விளம்பர பேனர் வைப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

இதை தடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள் கண்டும், காணாமல் அலட்சியம் காட்டி வருவதே, விளம்பர பேனர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க காரணம் என, வாகன ஓட்டிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை, திடீரென பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது. இதனால், சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், திருமழிசை அடுத்த செட்டிபேடு பகுதியில், சோதனைச்சாவடி அருகே விளம்பர பேனர்கள் கிழிந்து தொங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

அவை காற்றி பறந்து வருவதால், எப்போது வேண்டுமானாலும் கிழிந்து விழலாம் என்ற அச்சத்துடன் வாகன ஓட்டிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.

எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், நெடுஞ்சாலையோரம் உயரமான கட்டடங்கள் மீது விளம்பர பேனர் வைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அதுமட்டுமின்றி, கிழிந்து தொங்கும் விளம்பர பேனர்களை அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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