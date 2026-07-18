/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ கல் துாண் கடத்திய டிராக்டர் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:33 AM
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பள்ளிப்பட்டு: பள்ளிப்பட்டில் இருந்து புத்துார் செல்லும் மார்க்கத்தில், கொளத்துார் பகுதியில், கனிமவள துறை அதிகாரிகள், நேற்று வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, கொளத்துாரில் இருந்து சென்று கொண்டிருந்த டிராக்டரை சோதனை செய்தனர்.
அந்த டிராக்டரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி, 1.5 யூனிட் அளவிற்கு கல் துாண்கள் ஏற்றி செல்வது தெரியவந்தது. அதிகாரிகளின் ஆய்வின் போதே, அந்த டிராக்டரின் ஓட்டுநர் தப்பியோடினார்.
கல் துாண்களுடன் டிராக்டரை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், பள்ளிப்பட்டு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.