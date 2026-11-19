மழைநீர் செல்லும் கால்வாய் அடைப்பு வியாபாரிகள் ஆக்கிரமிப்பால் நெரிசல்
மழைநீர் செல்லும் கால்வாய் அடைப்பு வியாபாரிகள் ஆக்கிரமிப்பால் நெரிசல்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
ஊத்துக்கோட்டை: கால்வாய்க்கு மழைநீர் செல்லும் பாதையை, சிமென்ட் போட்டு பூசி ஆக்கிரமித்துள்ள வியாபாரிகளால், ஊத்துக்கோட்டை பஜார் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
தமிழக – ஆந்திர எல்லையில் உள்ளது ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி. சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இவ்வூர் வழியே, ஆந்திர மாநிலம், பிச்சாட்டூர், நகரி, புத்துார், திருப்பதி, கடப்பா, கர்னூல், நந்தியால், ஹைதராபாத், பெங்களூரூ ஆகிய பகுதிகளுக்கு வாகனங்கள் செல்கின்றன.
இதனால், இங்குள்ள பஜார் பகுதியில், சாலையின் இருபுறமும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் மூலம் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
மழைக்காலங்களில் மழைநீர் சாலையில் தேங்காமல் இருக்க, கால்வாய்களில் வடியும் செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
தற்போது, சாலையின் இருபுறமும் பூ, பழம், காய்கறி வியாபாரிகள், கால்வாய்க்கு செல்லும் வழியை அடைத்து, சிமென்ட் பூசி ஆக்கிடமித்து, அங்கு வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
இதனால், மழைநீர் செல்ல வழியின்றி சாலையில் தேங்குவதோடு, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், வருவாய்த் துறையினர் சாலையின் இருபுறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, நெரிசலின்றி வாகனங்கள் செல்ல வழி ஏற்படுத்தினர். ஆனால், தற்போது மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது.
எனவே, மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, கால்வாய்க்கு மழைநீர் செல்லும் வகையில் பாதை அமைக்கவும், ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஊத்துக்கோட்டை பஜார் பகுதியில், சாலையின் இருபுறமும் கால்வாய்க்கு செல்லும் பாதை அடைக்கப்பட்டு உள்ளது. காவல் துறையினருடன் கலந்து பேசி, சாலையின் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, கால்வாய்க்கு மழைநீர் செல்லும் வகையில் பாதை அமைக்கப்படும்.
– ப.யமுனா,
- செயல் அலுவலர்,
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி.