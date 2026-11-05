ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் திருத்தணியில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் திருத்தணியில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகரில் சாலையோரம் கடைகள் வைத்து வியாபாரம் செய்வதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு தினமும் ஆயிரக் கணக்கான வாகனங்களில் பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இதுதவிர, தமிழகம், புதுச்சேரி, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், பிற வாகனங்கள் திருத்தணி நகரத்திற்குள் வந்து செல்கின்றன.
திருத்தணி நகரத்திற்குள் வரும் வாகனங்கள், பைபாஸ் சாலை, சித்துார் சாலை, ம.பொ.சி.சாலை, அரக்கோணம் சாலை வழியாக செல்கிறது. இதனால் திருத்தணி நகரத்தில், 24 மணி நேரமும் வாகனங்கள் சென்றவாறு இருக்கும்.
இந்நிலையில் ம.பொ.சி.சாலை, அரக்கோணம் சாலை ஆகிய இடங்களில் சாலையை ஆக்கிரமித்து சிலர் கடைகள் வைத்து வியாபாரம் செய்கின்றனர். இதனால் சாலை குறுகியதால், வாகனங்கள் செல்வதற்கு சிரமப்படுகின்றனர்.
ம.பொ.சி.சாலை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காமராஜர் காய்கறி மார்க்கெட் வரை பகல் நேரங்களில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
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