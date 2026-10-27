தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை உயர்மட்ட பாலத்தில் போக்குவரத்து தொடக்கம்
தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை உயர்மட்ட பாலத்தில் போக்குவரத்து தொடக்கம்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:32 PM
கடம்பத்துார்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தி எதிரொலியாக, தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை உயர்மட்ட பால பணிகள் நிறைவடைந்து, தற்போது போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கொண்டஞ்சேரி. இப்பகுதியில் உள்ள தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில், மப்பேடு – கொண்டஞ்சேரி இடையே சத்தரை ஏரிக்கு வரும் நீர் வரத்து கால்வாயில் தரைப்பாலம் உள்ளது.
மழைக்காலங்களில் வெள்ள நீர் இந்த தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்து செல்வதால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வந்தது.
இதையடுத்து, இப்பகுதியில் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க முடிவானது. அதன்படி, 2025, ஆகஸ்ட்டில், நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் 3.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 36 மீட்டர் நீளம், 12.95 மீட்டர் அகலத்தில், புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது.
எட்டு மாதங்களில் கட்டுமான பணிகளை முடித்து, பாலத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டது.
ஆனால், கட்டுமானப் பணிகள் மந்தகதியில் நடந்து வந்ததால், பாலத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது.
அதுமட்டுமின்றி, வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட மாற்றுப்பாதையும் சேதமடைந்ததால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில், சில தினங்களுக்கு முன் செய்தி வெளியானது. அதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, உயர்மட்ட பால பணிகளை தீவிரப்படுத்தினர்.
அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம் முதல் உயர்மட்ட பாலத்தில் வாகன போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது.