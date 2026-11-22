விவசாயத்திற்கான இயற்கை இடுபொருட்கள் ‘அட்மா’ திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
விவசாயத்திற்கான இயற்கை இடுபொருட்கள் ‘அட்மா’ திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
பொன்னேரி: ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து, விவசாயத்திற்கான இயற்கை இடுபொருட்களை தயாரிப்பது குறித்து, ‘அட்மா’ திட்டத்தில் வேளாண்மை துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டாரத்தில், சம்பா பருவத்திற்கு, 30,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. தற்போது, நெற்பயிர்கள் சீரான வளர்ச்சியில் உள்ள நிலையில், விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து, இயற்கை இடுபொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என, வேளாண்மை துறை அறிவுறுத்தி வருகிறது.
இதுதொடர்பாக, பொன்னேரி அடுத்த சோமஞ்சேரி கிராமத்தில், வேளாண் துறையின் ‘அட்மா’ திட்டத்தின் கீழ், இயற்கை இடுபொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்து விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மீஞ்சூர் வேளாண் உதவி இயக்குநர் டில்லிகுமார் தலைமையில் நடந்த பயிற்சி முகாமை, தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் அஜித் ரூபன், ஆனந்தன் ஆகியோர் ஒருங்கிணைத்தனர்.
பயிற்சியின்போது, பஞ்சகவ்யம், மீன் அமிலம், பூச்சிவிரட்டி உள்ளிட்ட இயற்கை இடுபொருட்கள் தயாரிக்கும் முறைகள், அவற்றின் பயன்பாடுகள் மற்றும் வேளாண்மையில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கப்பட்டது.
இயற்கை இடுபொருட்களை விவசாயிகள், அவர்களது பண்ணைகளில் தயாரித்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சாகுபடி செலவை குறைத்து, மகசூலை அதிகரிக்க முடியும் என, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.