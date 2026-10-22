தொழிற்சாலைகளில் அத்துமீறல்: திருநங்கையருக்கு எச்சரிக்கை
தொழிற்சாலைகளில் அத்துமீறல்: திருநங்கையருக்கு எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 17, 2026 07:38 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:46 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் இயங்கி வரும் தொழிற்சாலைகளுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, ஆயுத பூஜை பணம் கேட்கும் திருநங்கையர்களை, போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பி வைத்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில், 320 தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. கடந்த சில தினங்களாக, 15க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கையர் பல குழுக்களாக பிரிந்து தொழிற்சாலைகளுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து வருகின்றனர்.
'ஒவ்வொருவருக்கும், ஆயுத பூஜை பணமாக, ஆயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும். இல்லை என்றால் இங்கிருந்து போக மாட்டோம்' என தெரிவிக்கின்றனர். தர மறுத்தால், பணியில் உள்ள காவலாளிகள் அல்லது ஊழியர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்வதாக தொழிற்சாலை நிர்வாகங்கள் சார்பில், சிப்காட் போலீசாருக்கு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார், தொழிற்சாலைகளில் வசூலில் ஈடுபட்ட திருநங்கையர்களை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.