திருத்தணி நகராட்சி வருவாய் பிரிவில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால் சிக்கல்: வரி வசூலிப்பதில் தொடரும் தாமதம்
திருத்தணி நகராட்சி வருவாய் பிரிவில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால் சிக்கல்: வரி வசூலிப்பதில் தொடரும் தாமதம்
UPDATED : நவ 19, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 03:40 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சி வருவாய் பிரிவில், ஏழு ஊழியர்களுக்கு, வெறும் இருவர் மட்டுமே பணிபுரிவதால், வரி இனங்களை வசூலிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருத்தணி நகராட்சியில், 21 வார்டுகளில், 13,500 குடும்பத்தினர், 1,500க்கும் மேற்பட்ட வணிக வளாகங்கள் உள்ளன.
வீடுகளுக்கு சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், வணிக வளாங்களுக்கு சொத்து வரி மற்றும் வணிக வரி போன்றவற்றை, நகராட்சி அலுவலகத்தில் செயல்படும் வருவாய் பிரிவு ஊழியர்கள் செய்து வருகின்றனர்.
வருவாய் பிரிவில், ஒரு வருவாய் ஆய்வாளர், ஒரு காசாளர் மற்றும் ஐந்து உதவியாளர்கள் என, மொத்தம் ஏழு பணியிடங்கள் உள்ளன.
இந்நிலையில், தற்போது இரண்டு உதவியாளர்கள் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். திருத்தணி நகராட்சியில் வருவாய் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்தவர், ஒரு வாரத்திற்கு முன் நந்திவரம் – கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது, இரு உதவியாளர்கள் மட்டுமே பணியில் இருப்பதால், இவர்களே சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், குத்தகை வரி, வணிக வரி, காய்கறி சந்தையில் இயங்கி வரும் கடைகளுக்கு வாடகை போன்ற வருவாய் இனங்கள் வசூலிக்க வேண்டியுள்ளன.
இது தவிர, வரி இனங்கள் செலுத்ததாத வீடுகள் மற்றும் கடை உரிமையாளர்களிடம் நேரில் சென்று, மேற்கண்ட வரி இனங்கள் செலுத்த வேண்டும் என, அறிவுறுத்த வேண்டும்.
மேலும், அலுவலகத்தில் பணம் வசூலிக்கும் மையத்தையும் கண்காணித்து, வரிக்கான பணம் பெற்று ரசீது வழங்க வேண்டியுள்ளது.
ஆனால், ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால், நகராட்சிக்கு திட்டப்படி வரி வசூலிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, கலெக்டர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என, நகராட்சி பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.