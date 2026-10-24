குடிபோதை தகராறில் டிரைவர் அடித்து கொலை அலாமதியில் இருவரிடம் போலீசார் விசாரணை
குடிபோதை தகராறில் டிரைவர் அடித்து கொலை அலாமதியில் இருவரிடம் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:27 PM
சோழவரம்: அலமாதி அருகே, டாஸ்மாக் கடையில் ஏற்பட்ட தகராறில், தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓட்டுநரை அடித்து கொலை செய்து செய்து புதைத்துவிட்டதாக கூறிய இருவரிடம், போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கோகுல், 28. லாரி ஓட்டுநர். இவர், சென்னை அருகே, சோழவரம் அடுத்த அலமாதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில், ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்தார்.
கடந்த 7ம் தேதி, இவரது சகோதரர் ராகுல், கோகுலை மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது, மொபைல் போன் ‘சுவிட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருந்தது.
இரு தினங்கள் அதே நிலை தொடர்ந்ததால், கோகுல் தங்கியிருந்த அறைக்கு வந்து பார்த்தபோது, அவர் இல்லை.
பல்வேறு பகுதிகளில் தேடியும், கோகுல் குறித்து தகவல் கிடைக்காத நிலையில், ராகுல் சோழவரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின்படி, போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கோகுலை தேடி வந்தனர். அலமாதி பகுதியில் இருந்த ‘சி.சி.டி.வி’ காட்சி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், அலமாதி டாஸ்மாக் கடைக்கு கோகுல் வந்துவிட்டு திரும்பும்போது, அவரை இரண்டு பேர் பின்தொடர்ந்து, பைக்கில் செல்வது தெரிந்தது.
சந்தேகத்தின்பேரில், அந்த பைக் எண் விபரங்களை கொண்டு, சோழவரம் அடுத்த எருமைவெட்டிப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த சதிஷ், 33, நாகப்பட்டினம் பகுதியை சேர்ந்த அய்யப்பன், 18, ஆகியோரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், இருவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசினர். தொடர் விசாரணையில், டாஸ்மாக் கடையில் கோகுலுடன் தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், அந்த ஆத்திரத்தில் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று, ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் அடித்துக்கொலை செய்து, அதே பகுதியில் புதைத்துவிட்டதாகவும் கூறினர்.
அதையடுத்து, சதிஷ், அய்யப்பன் ஆகியோரை, சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்று, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், கோகுல் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் இடத்தை, இன்று பொன்னேரி வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் தோண்டி பார்க்க, போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக, நேற்று காலை முதல், மாலை வரை போலீசார் அங்கு முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டதால், அலமாதி பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.