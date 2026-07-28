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'பங்க்'கில் பணம் கேட்டு தகராறு: பேரம்பாக்கத்தில் இருவர் கைது

'பங்க்'கில் பணம் கேட்டு தகராறு: பேரம்பாக்கத்தில் இருவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:27 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:27 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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பேரம்பாக்கம்: பேரம்பாக்கத்தில், தனியார் பெட்ரோல் 'பங்க்'கில் பணம் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டு, ஊழியர்களை தாக்கிய இருவரை, மப்பேடு போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

பேரம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திவாகர் சுயம்பிரகாஷ், 37. பேரம்பாக்கத்தில், தனியார் பெட்ரோல் 'பங்க்' நடத்தி வருகிறார்.

இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை திருவள்ளூர் சென்றிருந்த நிலையில், 'பங்க்'கிற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர், ஊழியர்களிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டி தாக்கியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, நேற்று முன்தினம் இரவு திவாகர் சுயம்பிரகாஷ் கொடுத்த புகாரின்படி, மப்பேடு போலீசார் 'சிசிடிவி' காட்சிகளை கொண்டு விசாரித்தனர்.

அதில், 'பங்க்' ஊழியர்களிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டி தாக்கியது, பேரம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த தீபன், 19, சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் 29, என்பது தெரிந்தது. அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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