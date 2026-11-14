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போதையில் பைக் ஓட்டிய இருவர் போலீசாரை தள்ளிவிட்டு ‘ஓட்டம்’
போதையில் பைக் ஓட்டிய இருவர் போலீசாரை தள்ளிவிட்டு ‘ஓட்டம்’
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
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திருத்தணி: சென்னை – திருப்பதி நெடுஞ்சாலையில், போதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு வாலிபர்களை போலீசார் நிறுத்திய போது, போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், திருத்தணி காசிநாதபுரம் கூட்டுச்சாலையில் நேற்று (நவ.,13) இரவு, திருத்தணி போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, பட்டாபிராமபுரம் பகுதியில் இருந்து, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு வாலிபர்களை சந்தேகத்தின்படி நிறுத்தினர்.
இரண்டு வாலிபர்களும் மதுபோதையில் இருந்தனர். போலீசார் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிய முயற்சித்த போது, இரு போலீசாரை கிழே தள்ளிவிட்டு, இரு சக்கர வாகனத்தை அங்கேயே விட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இருசக்கர வாகனத்தில் 2 பட்டா கத்தி இருந்தது. இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.