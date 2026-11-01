/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பைக் – வேன் மோதல்: இருவர் படுகாயம்
ADDED : அக் 31, 2026 05:58 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவாலங்காடு: ஆந்திர மாநிலம் நகரி அடுத்த நாகராஜபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன், 24. இவர் நேற்று (அக்.,30) தன் நண்பர் ஜோதி, 22 என்பவரை இரு சக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு திருவள்ளூர் நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்தனர்.
சென்னை–திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலை, கனகம்மாசத்திரம் அடுத்த கூளூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்ற போது பின்னால், வந்த வேன், இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில் இருவரும் படுகாயம் அடைந்தனர். அவ்வழியாக சென்றவர்கள் இருவரையும் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
★★