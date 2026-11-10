பட்டாசு வெடித்ததில் தகராறு :ஈக்காடில் வாலிபரை வெட்டிய இருவர் கைது
பட்டாசு வெடித்ததில் தகராறு :ஈக்காடில் வாலிபரை வெட்டிய இருவர் கைது
UPDATED : நவ 09, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அடுத்த ஈக்காடு பகுதியில் தீபாவளி பட்டாசு வெடித்ததில் ஏற்பட்ட தகராறில் வாலிபரை வெட்டிய இரண்டு பேரை போலீசார் இன்று (நவ.,9) கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த ஈக்காடு மேட்டுத் தெருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 29. இவர் நேற்று (நவ.,8) தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வீட்டு வாசல் முன் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவ்வழியாக ஆட்டோவில் வந்தவர்களை நின்று செல்லுமாறு கூறியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பின் ஆட்டோவில் சென்ற அவர்கள் தன் நண்பர்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டிருந்த மணிகண்டனை கத்தியால் வெட்டினர்.
இதில் படுகாயமடைந்த மணிகண்டன் திருவள்ளூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து மணிகண்டன் அளித்த புகாரின்படி புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.
விசாரணையில் மணிகண்டனை தாக்கியவர்கள் ஈக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித், 22, அவரது நண்பர் அருள் 20, மற்றும் இரு நண்பர்கள் என தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து ரஞ்சித், அருள் ஆகிய இரண்டு பேரையும் புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர். மற்ற இரண்டு பேரை தேடி வருகின்றனர்.