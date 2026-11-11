பைக்கில் 12 கிலோ கஞ்சா கடத்திய இருவர் கைது

ADDED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ஊத்துக்கோட்டை: இருசக்கர வாகனத்தில், 12 கிலோ கஞ்சா கடத்திய இருவரை, போலீசார் இன்று (நவ.,10) கைது செய்தனர்.
ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த அண்ணா நகர் பகுதியில், தமிழக – ஆந்திர எல்லையில், ஊத்துக்கோட்டை போலீசார் இன்று வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த ‘பேஷன் ப்ரோ’ இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திய போலீசார், அதில் பயணித்தவர்களிடம் விசாரித்தனர்.
அப்போது அவர்கள், முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் கூறியதால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்கள் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்தனர். அதில், 12 கிலோ கஞ்சா இருந்தது.
அவர்களிடம் விசாரித்தபோது, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முத்துக்காளை, 30, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன், 32, என்பது தெரிந்தது.
அவர்களிடமிருந்து, கஞ்சா, இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து, இருவரையும் ஊத்துக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, இன்று புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.