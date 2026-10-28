/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பஸ்சில் 25 கிலோ கஞ்சா கடத்திய இருவர் கைது
ADDED : அக் 27, 2026 10:11 PM
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சோழவரம்: சோழவரம் அருகே, பேருந்தில், 25 கிலோ கஞ்சா கடத்திய இருவரை, போலீசார் இன்று (அக்.,27) கைது செய்தனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சோழவரம் அடுத்த நல்லுார் சுங்கச்சாவடியில், போலீசார் இன்று வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, பேருந்து ஒன்றில் இருந்து இறங்கி, கைப்பையுடன் நடந்து சென்ற இருவரை, சந்தேகத்தின் பேரில் சோதனையிட்டனர்.
அவர்களிடம், 25 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவர்கள், திண்டுக்கல் பகுதியை சேர்ந்த மாரிமுத்து, 45, ஆண்டிப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ், 24, என்பது தெரியவந்தது.
வழக்கு பதிந்த சோழவரம் போலீசார், இருவரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.