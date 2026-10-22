மின் மோட்டார்களுக்கு செல்லும் மின் ஒயர் திருடிய இருவர் கைது
மின் மோட்டார்களுக்கு செல்லும் மின் ஒயர் திருடிய இருவர் கைது
ADDED : அக் 16, 2026 07:57 PM
திருத்தணி: விவசாய நிலத்தில், மின் மோட்டார்களுக்கு செல்லும் மின் ஒயர்களை திருடிய இருவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், சூர்யநகரம், ராமாபுரம், கிருஷ்ணசமுத்திரம், தெக்களூர், பொம்மராஜபுரம் மற்றும் இஸ்லாம் நகர் உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில், விவசாய நிலங்களில் மின் மோட்டார்களுக்கு செல்லும் மின் ஒயர்களை, சில மாதங்களாக மர்ம நபர்கள் திருடி வந்தனர்.
இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள், திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை பொம்மராஜபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ், 33, என்பவரின் விவசாய கிணற்றில், மின் மோட்டார் மின் ஒயர்களை, மர்ம நபர்கள் இருவர் திருடிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, பொதுமக்கள் உதவியுடன் அவர்களை பிடித்த நாகராஜ், திருத்தணி போலீசில் ஒப்படைத்தார்.
போலீசார் விசாரணையில், இஸ்லாம் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது, 21, அசாருதீன், 19, என தெரிய வந்தது. அவர்களை கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.