மீன் வியாபாரி வீட்டில் நகை, பணம் திருடிய இருவர் கைது
மீன் வியாபாரி வீட்டில் நகை, பணம் திருடிய இருவர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
திருத்தணி: மேல்திருத்தணியில், மீன் வியாபாரியின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, நகை, பணம் திருடிய வழக்கில், பெண் உட்பட இருவரை, போலீசார் இன்று (நவ.,20) கைது செய்தனர்.
திருத்தணி நகராட்சியில் உள்ள மேல்திருத்தணியில் வசித்து வருபவர் முத்தம்மாள், 65. இவர், மீன் வியாபாரம் செய்து வருகிறார். மேலும், மீன்கள் வாங்கி வருவதற்காக, அடிக்கடி சென்னைக்கு சென்று வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், கடந்த 14ம் தேதி இரவு, முத்தம்மாள் வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு, மீன்கள் வாங்க சென்னைக்கு சென்றார்.
இந்த சர்ந்தப்பத்தை பயன்படுத்திய மர்ம நபர்கள், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 3 சவரன் நகை, 2.30 லட்சம் ரூபாய் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றனர்.
இது குறித்து, முத்தம்மாள் கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.
கூடுதல் எஸ்.பி., ஷுபம் திமான் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா காட்சி பதிவுகளின் அடிப்படையில், மீன் வியாபாரி வீட்டில் திருடிய, திருநின்றவூர் பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 21, அவரது உறவினர், எண்ணுார் பகுதி சேர்ந்த சங்கீதா, 26, ஆகிய இருவரை, நேற்று கைது செய்தனர்.
மேலும், அவர்களிடம் இருந்த, 3 சவரன் நகை மற்றும் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, திருத்தணி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட இருவரும், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.