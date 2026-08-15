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கத்தியை காட்டி மக்களை மிரட்டிய இருவர் கைது; ஒருவருக்கு வலை

கத்தியை காட்டி மக்களை மிரட்டிய இருவர் கைது; ஒருவருக்கு வலை

ADDED : ஆக 14, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:50 PM

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மப்பேடு: மப்பேடு பகுதியில், கத்தியை காட்டி பொதுமக்களை மிரட்டிய வழக்கில், இருவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தப்பியோடிய ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.

மப்பேடு பஜார் பகுதியில், நேற்று முன்தினம் மாலை, போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, மூன்று பேர் மது போதையில் கத்தியை காட்டியபடி, அவ்வழியே சென்ற பொதுமக்களை ஆபாசமாக பேசி மிரட்டி வந்தனர்.

இதைக்கண்ட போலீசார், மூவரையும் பிடிக்க முயன்றபோது, ஒருவர் தப்பியோடினார். இருவரை பிடித்து விசாரித்தனர்.

பிடிபட்டவர்கள், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் பகுதியைச் சேர்ந்த லோகேஷ், 22, ஜெயப்பிரகாஷ், 21, என தெரிய வந்தது. இருவரும், போலீசாரையும் ஆபாசமாக பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த மப்பேடு போலீசார், இருவரையும் கைது செய்து, திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர். தப்பியோடிய வினோத்குமார் என்பவரை, தேடி வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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