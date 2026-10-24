கடம்பத்துாரில் கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது

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ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
கடம்பத்துார்: கடம்பத்துாரில், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
கடம்பத்துார் ஊராட்சி, வெண்மனம்புதுார் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக, போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, கடம்பத்துார் சப் – இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகரன் மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவு வெண்மனம்புதுார் பூங்கா அருகே ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகப்படும்படி, இரண்டு ‘ஸ்பிளண்டர்’ இருசக்கர வாகனத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இருவரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அதில் அவர்கள், ராமன்கோவில் ராஜ்குமார், 19, பழையனுார் ஹரி, 19, என தெரிய வந்தது. அவர்கள் வைத்திருந்த பையில், 1.100 கிலோ கஞ்சா இருந்தது.
கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்து, திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர். அவர்களின் இருசக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.