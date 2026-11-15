பழைய பஸ் நிலைய சாலையில் நெரிசல் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு
பழைய பஸ் நிலைய சாலையில் நெரிசல் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 02:42 PM
ADDED : நவ 13, 2026 02:40 PM
திருவள்ளூர்: பழைய பேருந்து நிலைய சாலையில் தொடரும் நெரிசலால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தினசரி பரிதவித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் ராஜாஜி சாலையில், குறுகலான இடத்தில், திரு.வி.க., பேருந்து நிலையம் இயங்கி வந்தது.
குறுகலான சாலையாக இருப்பதால், அங்கு அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து, ராஜாஜி சாலையில் இயங்கி வந்த பேருந்து நிலையம், தற்போது வேடங்கிநல்லுாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், ராஜாஜி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்கிறது. அந்த சாலையில், வணிக நிறுவனங்கள் இருப்பதாலும், செங்குன்றம், பொன்னேரி, ஆவடி மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் சென்று வருவதாலும், அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
மேலும், சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், ஒரு வழிப்பாதையான ராஜாஜி சாலையில், எதிர் மார்க்கமாக வருகின்றனர்.
அதனால், மேலும் நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, திருவள்ளூர் எஸ்.பி., சாய் பிரணீத், ராஜாஜி சாலையில் போக்குவரத்து போலீசாரை நியமித்து, நெரிசலை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.