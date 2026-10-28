திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையத்தில் தொடரும் டூ – வீலர் திருட்டுகள்
திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையத்தில் தொடரும் டூ – வீலர் திருட்டுகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில், கண்காணிப்பு கேமரா மற்றும் வாகன நிறுத்துமிடம் இல்லாததால், இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போவது தொடர்ந்து வருகிறது.
திருவள்ளூர் நகராட்சி சார்பில், ஊத்துக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் வேடங்கிநல்லுார் பகுதியில், 36 கோடி ரூபாயில், புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டி, கடந்த ஆகஸ்ட் 10ம் தேதி முதல் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
இங்கு, வாகனம் நிறுத்துமிடம் இல்லாததால், பேருந்து நிலையத்தை பயன்படுத்தும் பயணியர், தங்களது இருசக்கர வாகனத்தை, பேருந்து நிலைய வளாகத்திலேயே நிறுத்தி சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மப்பேடு தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வரும், கடம்பத்துார் ஒன்றியம், விடையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அங்கமுத்து, 35, என்பவர், நேற்று முன்தினம் காலை, தனது ‘ஹீரோ ஹோண்டா’ இருசக்கர வாகனத்தை, பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தி விட்டு பணிக்கு சென்றார்.
பின், மாலை 6:30 மணிக்கு வந்து பார்த்தபோது, இருசக்கர வாகனம் மாயமானது தெரிய வந்தது. பேருந்து நிலையத்தின் பல இடங்களில் தேடியும், இருசக்கர வாகனம் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து, அங்கமுத்து கொடுத்த புகாரின்படி, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதேபோல், இதுவரை பேருந்து நிலையத்தில் மூன்று இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போனது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா இல்லாததே காரணம் என, பயணியர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.