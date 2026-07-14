குற்ற வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட டூ - வீலர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து நாசம்
குற்ற வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட டூ - வீலர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து நாசம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:14 PM
ஊத்துக்கோட்டை: ஜூலை 14-: பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட டூ - வீலர்கள், திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த, ஆந்திர மாநிலம், நாகலாபுரம் கிராமத்தில் வேதநாராயணசுவாமி கோவில் உள்ளது. இந்த கோவில் உள்ள தெருவில் போலீஸ் நிலையம், வேளாண்மைத் துறை அலுவலகம் ஆகியவை உள்ளன.
இங்கு, பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டூ - வீலர்கள், இடப்பற்றாக்குறையால் வேளாண் துறை அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தன.
நேற்று முன்தினம் மாலை, வேளாண் துறையினர் அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தி, கழிவுகளை தீயிட்டு கொளுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது காற்று வீசியதால், அருகில் இருந்த டூ - வீலர்கள் மீது தீப்பற்றி எரிந்தது.
இதை பார்த்த போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள், தண்ணீர் கொண்டு தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஆனாலும், ஐந்து டூ - வீலர்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின.