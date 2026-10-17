/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பஸ்சில் கஞ்சா கடத்திய வாலிபர்கள் இருவர் கைது
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:24 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, பேருந்தில் கஞ்சா கடத்தி வந்த இருவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த மாதர்பாக்கம் அருகே, பெம்மாஜிகுளம் கிராமத்தில் உள்ள மாநில எல்லையோர சோதனைச்சாவடியில், போலீசார் நேற்று வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஆந்திர மாநில அரசு பேருந்தை நிறுத்தி, பயணியரின் உடைமைகளை சோதனையிட்டனர்.
அதில் பயணித்த, காங்கேயம் பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார், 19, கோகுல் பிரசாத், 25, ஆகியோரிடம், 1 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
வழக்கு பதிந்த பாதிரிவேடு போலீசார், இரு வரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.