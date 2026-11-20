ஏலம் விட்டு மூன்று மாதங்களாகியும்கூரை அமைக்கப்படாத வாகன நிறுத்தம்: திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையத்தில் அவலம்
ஏலம் விட்டு மூன்று மாதங்களாகியும்கூரை அமைக்கப்படாத வாகன நிறுத்தம்: திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையத்தில் அவலம்
UPDATED : நவ 19, 2026 03:12 PM
ADDED : நவ 19, 2026 03:10 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்திற்கு கூரை அமைக்கப்படாததால், ஏலம் விடப்பட்டு மூன்று மாதங்களாகியும், இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.
திருவள்ளூர் வேடங்கிநல்லுாரில் புதிய பேருந்து நிலையம், கடந்த நான்கு மாதங்களாக இயங்கி வருகிறது.
புதிய பேருந்து நிலையத்தில், 96 கடைகள், வாகன நிறுத்துமிடம், இரண்டு உணவகங்கள் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்குள்ள கடைகளுக்கு ஏலம் விடப்பட்டு, பெரும்பாலான கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்திற்கு, கட்டணம் வசூலித்து பாதுகாக்க, மூன்று மாதங்களுக்கு முன் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இதுவரை வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தில் கூரை அமைக்கப்படவில்லை. அதன் காரணமாக, வாகன நிறுத்தும் இடத்திற்கு கட்டணம் வசூலித்து பாதுகாக்கும் பணியும் தொடங்கப்படவில்லை.
அதன் காரணமாக, திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வருவோர், தங்களது வாகனங்களை, வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில், பாதுகாப்பற்ற முறையில் நிறுத்திச் செல்கின்றனர்.
அங்கு, கண்காணிப்பு கேமராவும் பொருத்தப்படாததால், கடந்த மூன்று மாதங்களில், ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போயுள்ளன.
இந்நிலையில், வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் கூரை அமைத்து, கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.