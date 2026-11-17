ஒளிராத உயர் கோபுர மின் விளக்குகள் திருவாலங்காடு தேரடி சந்திப்பில் இருள்
ஒளிராத உயர் கோபுர மின் விளக்குகள் திருவாலங்காடு தேரடி சந்திப்பில் இருள்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு தேரடி சந்திப்பில், உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் ஒளிராததால், அப்பகுதியே இருள் சூழ்ந்து உள்ளது.
திருவாலங்காடு ஊராட்சியில், 7,500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள மக்கள், சென்னை, திருவள்ளூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர், மப்பேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில், தினமும் வேலைக்குச் சென்று வருகின்றனர்.
அதேபோல், சுற்றியுள்ள, 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், திருவாலங்காடு வழியாக சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்பகுதி மக்களின் நலன் கருதி, திருவாலங்காடு தேரடி பகுதியில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சமின்றி சென்று வந்தனர்.
சில மாதங்களாக, இந்த உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் இரவில் ஒளிராததால், தேரடி சந்திப்பில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாமல், அடிக்கடி இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, இந்த உயர்கோபுர மின் விளக்குகளை பழுது நீக்க, ஊராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.