சம்பிரதாயமாக நடக்கும் கிராம சபை கூட்டங்கள் அதிகாரிகள் பங்கேற்பதை உறுதிப்படுத்த வலியுறுத்தல்
சம்பிரதாயமாக நடக்கும் கிராம சபை கூட்டங்கள் அதிகாரிகள் பங்கேற்பதை உறுதிப்படுத்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : செப் 30, 2026 10:31 PM
ADDED : செப் 30, 2026 08:12 PM
திருவாலங்காடு:அனைத்து துறை அதிகாரிகள் யாரும் பங்கேற்காமல், சம்பிரதாயத்திற்கு கிராம சபை கூட்டங்கள் நடந்து வருவதாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட திருவாலங்காடு, திருத்தணி, பள்ளிப்பட்டு, கும்மிடிப்பூண்டி, மீஞ்சூர் உட்பட 14 ஒன்றியங்களில், 526 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இங்கு, தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி, ஜன., 26, மே, 1, ஆக., 15, அக்., 2 உட்பட, 6 நாட்களில், கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறது. இதில், ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வரவு - செலவுகள், திட்டங்கள், வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகின்றன.
இது தவிர, குடிநீர் சிக்கனம், பொது சுகாதாரம், கிராம வளர்ச்சி திட்டம், நீர் மேலாண்மை, மழை நீர் சேகரிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டு, தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன.
அதேபோல், ஊராட்சியில் அடிப்படை கட்டமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாகவும், மத்திய, மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்கள், முறையாக மக்களுக்கு போய் சேர்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்தும் கூட்டமாகவும், கிராம சபை கூட்டம் திகழ்கிறது.
கிராம சபைக் கூட்டத்தில், 3,000க்கு உட்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட ஊராட்சிகளில் 100 பேரும், 3,001 முதல் -- 10 ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஊராட்சிகளில் 200 பேரும், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேல் மக்கள் தொகை இருப்பின் 300 பேரும் பங்கேற்க வேண்டும்.
ஆனால், பெரும்பாலான கிராம சபை கூட்டங்களில், 20 முதல் 50 பேர் மட்டுமே பங்கேற்கின்றனர். இதற்கு, கிராம சபையில் புகார் அளித்தாலும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததே காரணம் என, மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை, காவல், கல்வி, கனிம வளம் சுகாதாரம், வனத்துறை உட்பட, 15க்கும் மேற்பட்ட துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள், கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்.
ஆனால், பெரும்பாலான ஊராட்சிகளில், ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் மட்டுமே பங்கேற்று, கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்தி செல்கின்றனர்.
இதனால், கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களுக்கு உரிய தீர்வு கிடைப்பதில்லை என, மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒரு ஊராட்சியில், வருவாய் துறை சார்ந்த பிரச்னை அதிகம் உள்ளது என்றால், தாசில்தார் அல்லது வருவாய் ஆய்வாளர் போன்ற அதிகாரிகள் பங்கேற்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
அப்போதுதான், மக்கள் தங்கள் குறைகளை எடுத்துரைக்க முடியும். ஆகவே, அக்., 2ல் நடக்கவுள்ளா கிராம சபை கூட்டத்தில், அனைத்து துறை அலுவலர்களும் பங்கேற்பதை, கலெக்டர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
10 ஆண்டாக தீர்வு காணாத கோரிக்கைகள் ஏராளம் திருவாலங்காடு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சின்னம்மாபேட்டையில், டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்ற வேண்டும் என, 8 ஆண்டுகளில் 10 முறை கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. காவேரிராஜபுரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என, 10 ஆண்டுகளாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பெரிய களக்காட்டூர், மணவூர் உள்ளிட்ட கிராம சபை கூட்டங்களில், 10 ஆண்டுகளாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியும், தீர்வு காணாத கோரிக்கைகள் ஏராளம். இதற்கு, கிராம சபை கூட்டத்தில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்காததே காரணம். - மாரிமுத்து, திருவாலங்காடு.