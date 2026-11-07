6 இடங்களில் காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை

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ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஆறு இடங்களில் காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
‘தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நவ., 5ம் தேதி முதல் 7ம் தேதி வரை, 10 வகையிலான காய்கறிகள் தொகுப்பு, கூட்டுறவு துறை வாயிலாக 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும்’ என, தமிழக அரசு அறிவித்தது.
திருவள்ளூர், பெரியகுப்பத்தில் கலெக்டர் கவிதா தலைமை வகித்து, காய்கறி தொகுப்பு விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார்.
அதன்பின், திருவள்ளூர் கலெக்டர் கூறியதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், திருவள்ளூர் அரசு ஊழியர் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, திருவள்ளூர் வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம், திருத்தணி வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் உள்ளிட்ட ஆறு மையங்களில், 10 வகையான காய்கறிகள் தொகுப்பு, 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில், பூந்தமல்லி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., பிரகாசம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணை பதிவாளர் ஜெயஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.