குறுகலான ரயில்வே சுரங்கப்பாதை நெரிசலில் தத்தளிக்கும் வாகனங்கள்
குறுகலான ரயில்வே சுரங்கப்பாதை நெரிசலில் தத்தளிக்கும் வாகனங்கள்
ADDED : செப் 28, 2026 05:42 PM
பொன்னேரி, செப். 28–
பொன்னேரி – பழவேற்காடு நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ரயில்வே சுரங்கப்பாதை குறுகலாக உள்ளதால், வாகனங்கள் நெரிசலில் தத்தளித்து செல்கின்றன.
பொன்னேரி – பழவேற்காடு நெடுஞ்சாலையில், திருவாயற்பாடி பகுதியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைந்துள்ளது. இது, பொன்னேரி – பழவேற்காடு வழித்தடத்தில் உள்ள, 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களின் பிரதான பாதையாகும்.
ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சுரங்கப்பாதை வழியாக, நாள்தோறும் கனரக வாகனங்கள், அரசு பேருந்துகள், தனியார் வாகனங்கள் என, நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் பயணிக்கின்றன.
இந்த ரயில்வே சுரங்கப்பாதை குறுகலாக உள்ளதால், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கனரக வாகனங்கள் எதிரே எதிரே பயணிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.
இதனால், அவை காத்திருந்து சுரங்கப்பாதையை கடந்து வருகின்றன. கனரக வாகனங்கள் சுரங்கப்பாதை முன் காத்திருப்பதால், அதன் பின்னே வரும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல், கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
காலை, மாலை நேரங்களில், சுரங்கப்பாதையை கடக்க, இருபுறமும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றன. மேலும், இங்கு ஏற்படும் வாகன நெரிசல், அங்குள்ள ஹரிஹரன் பஜார் தெரு, புதிய தேரடி தெரு, தேரடி சந்திப்பு ஆகிய பகுதிகள் வரை நீள்கிறது.
இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். மழைக்காலங்களில் சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்குவதால், வாகன ஓட்டிகள் கூடுதல் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
ரயில்வே நிர்வாகத்தின் அனுமதியுடன், இந்த சுரங்கப்பாதையை விரிவுபடுத்தினால் மட்டுமே, வாகனங்கள் நெரிசல் இன்றி எளிதாக பயணிக்க முடியும்.
எனவே, அதற்கான நடவடிக்கைகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை உயரதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.