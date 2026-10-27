சேதமடைந்த தடுப்பணையை சீரமைக்க வெள்ளோடை விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
சேதமடைந்த தடுப்பணையை சீரமைக்க வெள்ளோடை விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : செப் 27, 2026 05:00 PM
ADDED : செப் 27, 2026 04:31 PM
பொன்னேரி:சேதமடைந்த தடுப்பணையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வெள்ளோடை விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பொன்னேரி அடுத்த தச்சூர், ஆண்டார்குப்பம், வெள்ளோடை, மூகாம்பிகை நகர் வழியாக, ஆரணி ஆற்றிற்கு மழைநீர் செல்லும் கால்வாய், பராமரிப்பு இன்றி உள்ளது.
கால்வாய் முழுதும் செடி, கொடிகள் சூழ்ந்து உள்ளன. இதில், வெள்ளோடை கிராமத்தில், மழைநீர் சேமிப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பிற்காக, கடந்த 2014ல், கால்வாயின் குறுக்கே, குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் வாயிலாக சிறிய தடுப்பணை கட்டப்பட்டது.
கால்வாயின் குறுக்கே, 20மீ., நீளம், 1 மீ., உயரத்தில், இந்த தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டது. மழைக்காலங்களில், தடுப்பணையில் மழைநீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு, நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட தடுப்பணை, தொடர் பராமரிப்பு மற்றும் அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு இல்லாமல் சேதம் அடைந்துள்ளது.
தடுப்பணையின் பக்கவாட்டு சுவர்கள் உடைந்தும், மண் அரிப்பை தடுக்க பதிக்கப்பட்ட கற்கள் சரிந்தும் கிடக்கின்றன. தடுப்பணை கான்கிரீட் சுவரின் கீழ்பகுதியில், ஆங்காங்கே துளைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால், மழைக்காலங்களில் மழைநீரை தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனால், விவசாயத்திற்கும், நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பிற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தடுப்பணையை புதுப்பித்து, மழைநீரை சேமிக்க, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வெள்ளோடை கிராம விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.