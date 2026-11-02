தனியார் தொழிற்சாலைக்கு அரசு நிலத்தில் பாதை அமைக்க அத்திப்பேடு மக்கள் எதிர்ப்பு: கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
தனியார் தொழிற்சாலைக்கு அரசு நிலத்தில் பாதை அமைக்க அத்திப்பேடு மக்கள் எதிர்ப்பு: கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
சோழவரம்: தனியார் தொழிற்சாலைக்கு அரசு நிலத்தின் வழியாக பாதை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அத்திப்பேடில் நடந்த கிராம சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பொன்னேரி அடுத்த அத்திப்பேடு கிராமத்தில், காட்டுப்பள்ளி – மாமல்லபுரம் இடையேயான சென்னை எல்லைச்சாலை திட்டப்பணிகளுக்காக, அங்கன்வாடி மையம், ஊராட்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு கட்டடங்கள் இடித்து அகற்றப்பட்டன.
அதையடுத்து, அதே பகுதியில், தனியார் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கிராம நத்தம் நிலத்தை மீட்டு, புதிய அரசு அலுவலக கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட தனியார் நிறுவனம், மீட்கப்பட்ட அரசு நிலத்தின் ஒரு பகுதி வழியாக, கூடுதலான பாதை அமைக்க திட்டமிட்டு வருகிறது. இதற்கு, கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, அத்திப்பேடு ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்திலும், எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதில், ‘தனியார் நிறுவனம், ஏற்கனவே கிராம சாலையை பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே, கிராம நத்தம் நிலத்தின் வழியாக புதிதாக சாலை அமைக்க நிலம் வழங்க கூடாது. அரசு நிலத்தை சுற்றிலும் சுற்றுச்சுவர் அமைத்து, ஊராட்சி நலத்திட்டங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்’ என கூறப்பட்டு உள்ளது.
திருத்தணி ஒன்றியத்தில், பெரும்பாலான ஊராட்சிகளில் குறைவான மக்களே கிராம சபை கூட்டங்களில் பங்கேற்றனர்.
சில ஊராட்சிகளில், பத்து பேர் கூட பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தனர். இதற்கு காரணம், கிராம சபை கூட்டம் குறித்து, முன்னாடியே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை என கூறப்படுகிறது.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், மேல்நல்லாத்துார் கஸ்தூரி பாய் நகர் பகுதியில் நடந்த கூட்டத்தில், வழக்கமாக நிறைவேற்றப்படும் மழைநீர் சேகரிப்பு, டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு உள்ளிட்ட தீர்மானங்களே நிறைவேற்றப்பட்டன.