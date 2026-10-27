சீராக குடிநீர் வினியோகிக்காத ஊராட்சி தோமூர் கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
சீராக குடிநீர் வினியோகிக்காத ஊராட்சி தோமூர் கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 04:06 PM
திருவாலங்காடு: சீராக குடிநீர் வினியோகிக்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, தோமூர் கிராம மக்கள் நேற்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பூண்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது தோமூர் கிராமம். இங்கு, 150க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதிக்கு, கடந்த ஆறு மாதங்களாக சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வினியோகிப்பதால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், அப்பகுதியில் உள்ள நீர்நிலை மற்றும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து, தண்ணீரை எடுத்து வந்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை 8:00 மணியளவில், சீராக குடிநீர் வினியோகிக்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, 100க்கும் மேற்பட்டோர், ராமஞ்சேரி – பூண்டி நெடுஞ்சாலையில், அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
சம்பவம் குறித்து அறிந்த கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் மற்றும் பூண்டி ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள், மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது, புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து, 9:00 மணியளவில் மறியலை கைவிட்ட மக்கள், அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
இந்த மறியல் போராட்டத்தால், சாமஞ்சேரி – பூண்டி நெடுஞ்சாலையில், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.