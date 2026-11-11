நெற்குன்றம் அரிசி ஆலையால் சுகாதாரம் பாதிப்பு பொன்னேரி தாசில்தாரிடம் கிராம மக்கள் புகார்
நெற்குன்றம் அரிசி ஆலையால் சுகாதாரம் பாதிப்பு பொன்னேரி தாசில்தாரிடம் கிராம மக்கள் புகார்
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
பொன்னேரி: நெற்குன்றம் கிராமத்தில், 24 மணி நேரமும் இயங்கும் தனியார் அரிசி ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளால், சுகாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக, கிராம மக்கள் இன்று (நவ.,10) பொன்னேரி தாசில்தாரிடம் புகார் அளித்தனர்.
சோழவரம் ஒன்றியம், நெற்குன்றம் கிராமத்தில், 200க்கும் அதிகமான குடியிருப்புகளுக்கு அருகே, புதிதாக தனியார் அரிசி ஆலை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த ஆலையில் இருந்து, அதிகப்படியான கழிவுகள் மற்றும் துாசு வெளியேறுவதால், மக்களின் சுகாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி, இன்று 50க்கும் மேற்பட்டோர் பொன்னேரி தாசில்தார் ஜெய்கர்பிரபுவிடம் புகார் அளித்தனர்.
அவர்கள் அளித்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தனியார் அரிசி ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் நெல் கழிவுகள் மற்றும் புழுதியுடன் கூடிய துாசுக்கள், குடியிருப்புகளில் வந்து படிகின்றன. இதனால் குழந்தைகள், முதியோர் சுவாச கோளாறுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
தினமும், 24 மணி நேரமும் இயங்கும் இந்த ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் சப்தத்தால், இரவு துாக்கத்தை தொலைத்து, மக்கள் நிம்மதியின்றி தவிக்கின்றனர்.
மேலும், ஆலையின் கழிவுகள் அருகில் உள்ள நீர்நிலைகளில் பரவி, அதிலுள்ள தண்ணீர் மாசடைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இந்த தண்ணீரை பருகும் கால்நடைகளும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின்றன.
அரிசி ஆலைக்கு அதிக சுமையுடன் வந்து செல்லும் லாரிகளால், சாலை சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனால், மற்ற வாகனங்கள் பெரும் சிரமத்துடன் பயணிக்கின்றன. எனவே, தனியார் அரிசி ஆலை மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.