மதுக்கடையை மூட கோரி கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: பெண்கள், மாணவியருக்கு இடையூறாக உள்ள டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக மூட வலியுறுத்தி, வீராச்சாமி நகர் பகுதி மக்கள், இன்று (நவ.,1) ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெரியஓபுளாபுரம் ஊாட்சிக்கு உட்பட்டது வீராச்சாமி நகர். அதன் அருகே, சுண்ணாம்புகுளம் சாலையில், டாஸ்மாக் கடை இயங்கி வருகிறது.
அந்த கடைக்கு, வெளி இடங்களில் இருந்து, தினசரி நுாற்றுக்கணக்கானோர் மது அருந்து வருகின்றனர்.
வீரச்சாமி நகர் குடியிருப்பு அருகே அந்த கடை இயங்கி வருவதால், ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நேரங்களில், பகுதி மக்கள் நிம்மதி இழந்து தவித்து வருகின்றனர்.
ஒருபுறம் அடிதடி, கலாட்டா என பிரச்னைகள் இருந்தாலும், மறுபுறம் பெண்கள், மாணவியரை கிண்டல் செய்வது, வீட்டின் முன் அமர்ந்தபடி மது அருந்துவது என, ‘குடி’மகன்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, அந்த கடையை அங்கிருந்து அகற்ற வலியுறுத்தி, பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதி மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.
நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளிக்கும் அரசு, அதன்பின் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது, மக்களை கொதிப்படையச் செய்தது.
அதனால் பொறுமையிழந்த மக்கள், இன்று டாஸ்மாக் கடை முன் முற்றுகையிட்டு, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
‘அடுத்த மூன்று வாரத்திற்குள், டாஸ்மாக் கடையை மூட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, கும்மிடிப்பூண்டி டி.எஸ்.பி., சசிதர் உறுதி அளித்ததால், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.