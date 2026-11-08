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விதிமீறி சேவல் சண்டை போட்டி 5 பேர் கைது: 10 பைக் பறிமுதல்
விதிமீறி சேவல் சண்டை போட்டி 5 பேர் கைது: 10 பைக் பறிமுதல்
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
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திருத்தணி: அனுமதியன்றி சேவல் சண்டை போட்டி நடத்திய ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 10 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
திருத்தணி, ஆர்.வி.என்.கண்டிகை கிராமத்தில் சிலர், அனுமதியின்றி பணம் வைத்து சேவல் சண்டை போட்டி சில மாதங்களாக நடத்தி வந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த திருத்தணி போலீசார், நேற்று (நவ.,6) இரவு சேவல் சண்டை போட்டி நடத்திக் கொண்டிருந்த ஐந்து பேரை கைது செய்தனர்.
மேலும், 20 சேவல்கள், 10 இருசக்கர வாகனங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக, ஆர்.கே.பேட்டை மணிகண்டன், 39, ஆர்.வி.என்.கண்டிகை ராமன், 57, சுங்குவார்சத்திரம் பரந்தாமன், 31, காஞ்சிபுரம் செல்வராஜ், 47, காஞ்சிபுரம் ஜெகன், 27, என தெரியவந்தது.