பழவேற்காடில் வர்ணநாரை கூழைக்கடா பறவைகள் வருகை

UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
பழவேற்காடு: பழவேற்காடு மீன் இறங்குதளம் மற்றும் கழிமுக பகுதிகளில் வர்ணநாரை, கூழைக்கடா பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக ஜாலியாக உலா வருகின்றன.
பழவேற்காடு சரணாலய பகுதியில் பூநாரை, வர்ணநாரை, கூழைக்கடா, கடல்பொந்தா, ஊசிவால் வாத்து, உல்லான் என, 151 வகையான பறவை இனங்கள் வந்து செல்கின்றன.
நவம்பர் – மார்ச் வரை, பல்வேறு வகையான வெளிநாட்டு பறவைகள், இனப்பெருக்கத்திற்காக இங்கு வந்து செல்கின்றன. நடப்பாண்டும் ஏராளமான பறவைகள் பழவேற்காடு ஏரிக்கு வந்துள்ளன. தற்போது, சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், பழவேற்காடு கழிமுக பகுதிகளில் வர்ணநாரைகள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித்திரிகின்றன.
அதேபோல, மீன் இறங்குதளம் பகுதியில் உள்ள பழவேற்காடு ஏரியில், கூழைக்கடா பறவைகளும் ஜாலியாக உலா வருகின்றன. பழவேற்காடு வரும் சுற்றுலா பயணியர், இந்த பறவைகளை கண்டு மகிழ்கின்றனர்.