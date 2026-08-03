தளபதி மகளிர் கல்லுாரியில் வாலிபால் போட்டி துவக்கம்
தளபதி மகளிர் கல்லுாரியில் வாலிபால் போட்டி துவக்கம்
ADDED : ஆக 03, 2026 03:56 AM
திருத்தணி: தளபதி மகளிர் கல்லுாரியில், மாவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டியை, கூடுதல் எஸ்.பி., ஷுபம் திமான், கல்லுாரி தாளாளர் பாலாஜி ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் தொடங்கி வைத்தனர்.
திருத்தணி தளபதி மகளிர் அறிவியல் மற்றும் கலை கல்லுாரியில், திருவள்ளூர் மாவட்ட அளவிலான கிராம இளைஞர்களுக்கு இடையேயான வாலிபால் போட்டி, நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதை, திருத்தணி கூடுதல் எஸ்.பி., ஷுபம் திமான், தளபதி கல்வி குழுமத்தின் தாளாளர் பாலாஜி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
இப்போட்டியில், மொத்தம் 89 அணிகள் பங்கேற்றன. இன்று மாலையுடன் போட்டி நிறைவுபெறுகின்றன. 'நாக் அவுட்' முறையில் போட்டிகள் நடக்கின்றன.
வெற்றி பெறும் முதல் நான்கு அணிகளுக்கு முறையே, 10,000, 7,000, 5,000 மற்றும் 3,000 ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இப்போட்டியை, ஈஷா ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹேமகுமார் நடத்தி வருகிறார்.