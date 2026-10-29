அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில் குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்
அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில் குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
கடம்பத்துார்: கீழச்சேரி பகுதியில், தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில், குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கீழச்சேரி. இப்பகுதியில் உள்ள தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில், மேட்டுமா நகர் பகுதி வழியே, மப்பேடு ஊராட்சிக்கு செல்லும் குடிநீர் குழாய் புதைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், கீழச்சேரி அருகே குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, சில தினங்களக குடிநீர் வீணாக வெளியேறி வருகிறது.
இதுகுறித்து, சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார் கொடுக்கப்பட்டும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில் ஆய்வு செயது, சேதமடைந்த குழாயை சீரமைத்து, குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.