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வல்லுார் அணைக்கட்டு 'ஷட்டர்'களை பராமரிப்பதில் நீர்வளத்துறை அலட்சியம்

வல்லுார் அணைக்கட்டு 'ஷட்டர்'களை பராமரிப்பதில் நீர்வளத்துறை அலட்சியம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM

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மீஞ்சூர்:வல்லுார் அணைக்கட்டில் இருந்து ஏரிகளுக்கு நீர் வெளியேற்றப்படும் பகுதியில் உள்ள 'ஷட்டர்'களை பராமரிப்பதில், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

மீஞ்சூர் அடுத்த சீமாவரம் பகுதியில், கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே, வல்லுார் அணைக்கட்டு உள்ளது. மழைக்காலங்களிலும், பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தின் உபரிநீர் வெளியேற்றும்போதும், இந்த அணைக்கட்டு நிரம்பி வழியும்.

அச்சமயங்களில், அருகில் உள்ள மேலுார், வல்லுார் ஏரிகளுக்கு, அணைக்கட்டு பகுதியில் இருந்து கால்வாய் வழியாக மழைநீர் கொண்டு சென்று சேமிக்கப்படுகிறது. இதற்காக, அங்கு இரண்டு 'ஷட்டர்'களுடன் கூடிய கான்கிரீட் கட்டுமானம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்நிலையில், மேற்கண்ட 'ஷட்டர்' பகுதிகளும், கால்வாயும் பராமரிப்பு இன்றி சேதமடைந்துள்ளது. கால்வாய் முழுதும் குப்பை கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன. கான்கிரீட் கட்டுமானங்களில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால், 'ஷட்டர்'களின் உறுதித்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.

மேலும், 'ஷட்டர்'களை நீர்வளத்துறையினர் பார்வையிடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தளத்தின் வழியாக வாகனங்கள் பயணிக்கின்றன. அதே பகுதியில், பாலம் இருந்தும் வாகனங்கள் அதில் செல்வதை தவிர்க்கின்றன.

'ஷட்டர்'களை உரிய முறையில் பராமரிப்பதில், நீர்வளத்துறையினர் அலட்சியமாக இருப்பதாக, அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தியுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன், 'ஷட்டர்'களை உரிய முறையில் பராமரிக்கவும், கான்கிரீட் தளத்தின் மீது வாகனங்கள் செல்வதை தடுக்கவும், மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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