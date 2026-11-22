அயப்பாக்கத்தில் 6 மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு: நிலத்தடி நீரை திருடி விற்பதால் மக்கள் பரிதவிப்பு
அயப்பாக்கத்தில் 6 மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு: நிலத்தடி நீரை திருடி விற்பதால் மக்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
ஆவடி: ஆவடி அடுத்த அயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் அனுமதியின்றி செயல்படும் தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகளால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, ஆறு மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குடிநீர் கிடைக்காமல், மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
ஆவடி அடுத்த, அயப்பாக்கம் முதல்நிலை ஊராட்சியில் 25,000 வீடுகள் உள்ளன. ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, 30க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு, தெரு குழாய்கள் வாயிலாக ஊராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் விநியோகித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் திருடப்படுவதால், ஆறு மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இப்பகுதிமக்கள் கூறியதாவது:
அயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் ஆறு தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், அயப்பாக்கம் ஊராட்சி இணைப்பு சாலையில் அமைக்கப்பட்ட ஆழ்துளை கிணறு மட்டுமே, ஊராட்சியிடம் அனுமதி பெற்றுள்ளது.
திருவேற்காடு – அயப்பாக்கம் பிரதான சாலையில் இரண்டு கிணறுகளுக்கு மட்டும் ஆர்.டி.ஓ., அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மற்றவை, அனுமதி இல்லாமல் இயங்கி வருகின்றன.
இந்த ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து தினமும் 80 ஆயிரம் லிட்டருக்கு மேல் குடிநீர் எடுக்கப்படுவதால், அயப்பாக்கம் ஊராட்சியில், ஆறு மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இவற்றில் இருந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர், வணிக நிறுவனங்களுக்கும், கேன் குடிநீராகவும் மாற்றி விற்கப்படுகிறது.
இதுபோல் தொடர்ச்சியாக நிலத்தடி நீர் திருடப்படுவதால், அயப்பாக்கத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது.
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் 50 முதல் 70 அடியில் நன்னீர் கிடைத்தது. தற்போது, 110 முதல் 140 அடி வரை தோண்டினாலும் தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை. கிடைக்கும் குடிநீரில் துர்நாற்றம் வருகிறது.
ஆவடி மாநகராட்சி பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், அயப்பாக்கம் ஏரியில் கலப்பதால், இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரும் மாசுபட்டு, குடிநீரில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
தவிர, திருவேற்காடு – அயப்பாக்கம் சாலையில், குடிநீர் லாரிகள் 24 மணி நேரமும் சென்று கொண்டே இருக்கின்றன.
இதனால், ‘பீக் ஹவர்’ நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், அடிக்கடி விபத்துகளும் நடந்து வருகின்றன.
அயப்பாக்கம் ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். மேலும், தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கான அனுமதியை ரத்து செய்து, நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க வேண்டும். குடிநீர் லாரிகளுக்கு, போலீசார் கடிவாளம் போட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அயப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் தினேஷ்குமரன், 36, கூறியதாவது:
ஒரே கிராமத்தில், ஆறு தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில் இருந்து தொடர்ச்சியாக நிலத்தடி நீர் எடுக்கப்படுவதால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இவ்வாறு எடுக்கப்படும் குடிநீர் வணிக ரீதியாக விற்கப்படுகிறது. குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை தடுக்க, தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகளை அகற்ற, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.