‘ஜிம்’ உரிமையாளரை மிரட்டி பணம் பறித்த 10 திருநங்கையருக்கு ‘வலை’
‘ஜிம்’ உரிமையாளரை மிரட்டி பணம் பறித்த 10 திருநங்கையருக்கு ‘வலை’
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே, உடற்பயிற்சி கூட உரிமையாளரை மிரட்டி, 30 ஆயிரம் ரூபாய் பறித்த, 10 திருநங்கையர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த காக்களூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுகுமார், 40. இவர், கடந்த 19ம் தேதி, புதிய உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு திறப்பு விழா நடத்தினார்.
இந்த விழாவிற்கு வந்த, 10க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கையர், ‘50 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் மட்டுமே, வெளியே செல்வோம்’ எனக்கூறி, சுகுமாரிடம் தகராறு செய்தனர்.
தகவலறிந்து வந்த திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார், திருநங்கையரை வெளியே அழைத்துச் செல்ல முயன்றனர். ஆனால், அவர்கள் போலீசாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சுகுமார், திருநங்கையருக்கு மொபைல் போன் மூலம் பணம் பரிவர்த்தனை செய்யும் செயலியான, ‘ஜிபே’ மூலம் 30 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்தினார்.
அதன்பின்பே, திருநங்கையர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.
இதுகுறித்து, நேற்று மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் சுகுமார் புகார் அளித்தார்.
எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் உத்தரவின்படி, திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார், ஆபாசமாக பேசுதல், மிரட்டுதல், பணம் பறித்தல் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து, சம்பந்தப்பட்ட திருநங்கையரை தேடி வருகின்றனர்.