/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கிணறில் விழுந்த காட்டுப்பன்றி மீட்பு
ADDED : அக் 24, 2026 03:47 PM
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பள்ளிப்பட்டு: விவசாய கிணறில் தவறி விழுந்து தத்தளித்த காட்டுப்பன்றியை, தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்.
பள்ளிப்பட்டு அடுத்த ஈச்சம்பாடியை சேர்ந்தவர் டில்லிபாபு, 39. இவரது விவசாய நிலம், கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ளது.
இன்று (அக்.,24) காலை டில்லிபாபு விவசாய நிலத்திற்கு சென்றார். கிணற்றில் காட்டுப்பன்றி ஒன்று தண்ணீரில் தத்தளிப்பதை கண்டார்.
உடன், பள்ளிப்பட்டு தீயணைப்பு நிலைய வீரர்களுக்கு தகவல் அளித்தார். தீயணைப்பு வீரர்கள், காட்டுப்பன்றியை, கயிற்றில் கட்டி மீட்டனர். பின் புல்லுார் காப்புக்காட்டில் விடப்பட்டது.