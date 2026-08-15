காதலியை மிரட்டிய காதலனுக்கு ‘கம்பி’

ADDED : ஆக 14, 2026 04:12 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், காதலிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த காதலனை, போலீசார் கைது செய்து, கிளைச்சிறையில் அடைத்தனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த திருப்பாச்சூர் பெருமாள் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிருந்தா, 18. சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியில், முதலாமாண்டு படித்து வரும் இவரை, கடந்த இரு ஆண்டுகளாக, இதே பகுதியைச் சேர்ந்த தனசேகரன், 22, என்பவர் காதலித்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த இரு வாரங்களாக, தனசேகரிடம் பேசுவதை பிருந்தா நிறுத்தியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த தனசேகர், நேற்று முன்தினம், சென்னையில் உள்ள கல்லுாரிக்கு சென்று, பிருந்தாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
பின், மதியம் 2:30 மணியளவில், திருவள்ளூர் தாலுகா அலுவலக நிறுத்தத்தில், பேருந்தில் வந்து இறங்கிய பிருந்தாவை, தனசேகரன் ஆபாசமாக பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்து, பிருந்தா கொடுத்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த திருவள்ளூர் நகர போலீசார், நேற்று தனசேகரனை கைது செய்து, திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கிளைச்சிறையில் அடைத்தனர்.