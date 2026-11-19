UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
மணவாள நகர்: வெங்கத்துார்கண்டிகை பகுதியில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த, கோவிந்தம்மாள், 85, என்ற மூதாட்டி, லாரி மோதி உயிரிழந்தார்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், வெங்கத்துார் ஊராட்சி, வெங்கத்துார்கண்டிகை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தம்மாள்.
இவர், கடந்த 16ம் தேதி காலை, மணவாள நகர் அடுத்த பட்டறை பேருந்து நிறுத்தம் எதிரே, மணவாள நகர் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையை கடப்பதற்கு, சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து மணவாள நகர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ‘அசோக் லேலண்ட்’ லாரி, மூதாட்டி மீது மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த மூதாட்டி, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பின், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி, நேற்று சிகிச்சை பலனன்றி உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, அவரது உறவினர் பூபாலன் கொடுத்த புகாரின்படி, மணவாள நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.