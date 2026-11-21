ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
திருவாலங்காடு: இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் படுகாயம் அடைந்த தனலட்சுமி, 69, என்ற மூதாட்டி, நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், பழையனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தனலட்சுமி. கடந்த 15ம் தேதி, மருந்துகள் வாங்குவதற்காக, திருவாலங்காடு சென்று, திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக, பழையனூரில் உள்ள வீட்டிற்கு நடந்து சென்றார்.
அப்போது, அவருக்கு பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனம், அவர் மீது மோதியது. இதில், தனலட்சுமி படுகாயம் அடைந்தார்.
உடனே, அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
பின், அங்கிருந்து சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று அனுமதிக்கப்பட்டார்.
தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வந்த தனலட்சுமி, நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இது குறித்து, திருவாலங்காடு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.