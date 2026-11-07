/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/இளம்பெண் தற்கொலை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
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திருத்தணி: திருவாலங்காடு, என்.என்.கண்டிகை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் யுவஸ்ரீ, 25. இவர், கடந்த 3ம் தேதி வீட்டில் இருந்த போது திடீரென வயிற்று வலி என, மயங்கி விழுந்தார். அவரது பெற்றோர், நகரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவர், யுவஸ்ரீ விஷம் குடித்ததாக தெரிவித்தனர். முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பின், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின், சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று அதிகாலை யுவஸ்ரீ உயிரிழந்தார். கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.