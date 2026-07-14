/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ சிறுமியிடம் ரூ.15 லட்சம் மோசடி வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:17 PM
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திருத்தணி: சிறுமியிடம் காதலிப்பதாக கூறி, நகை, பணம் என, 15 லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த வாலிபரை, நேற்று 'போக்சோ' சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருத்தணி காவல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஜெய்கிருஷ்ணா, 24. இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, 15 வயது சிறுமியிடம் காதலிப்பதாக கூறி, 15 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பினார்.
இது குறித்து, சிறுமியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஜெய்கிருஷ்ணாவை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு ஜெய்கிருஷ்ணாவை கண்டுபிடித்து போலீசார், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து, 4.5 சவரன் நகையை பறிமுதல் செய்தனர்.